Calcio: Premier; rimonta Manchester United, Tottenham ko

(ANSA) – ROMA, 11 APR – Il Manchester United batte 3-1 in rimonta il Tottenham in un incontro della 31/a giornata di Premier League e rafforza il suo secondo posto in classifica, grazie anche alla sconfitta del Leicester in casa del West Ham. Il 3-2 dei londinesi li porta al quarto posto a 55 punti, a -1 proprio dal terzo occupato delle Foxes, col Chelsea quinto a quota 54 e il Liverpool poco dietro, a 52. La sconfitta odierna complica invece la corsa all’Europa per gli Spurs, che sono settimi ma con soli 49 punti. Il coreano Son porta in vantaggio il Tottenham nel primo tempo, ma nella ripresa lo United ribalta tutto grazie alle reti di Fred e Cavani, con la terza, realizzata da Greenwood, arrivata in pieno recupero. Una vittoria importante, la quarta consecutiva, per i Red Devils, probabili avversari della Roma nelle semifinali di Europa League. Sempre a Londra, non riesce invece la rimonta al Leicester, finito sotto 3-0 a inizio ripresa per la doppietta di Lingaard nel primo tempo e la rete di Bowen al 3′. Arrivano troppo tardi quelle di Iheanacho per strappare i tre punti al West Ham, che nel prossimo turno affronterà il Newcastle, capace oggi di vincere 2-1 in rimonta sul campo del Burnley e guadagnare tre punti importanti in chiave salvezza. (ANSA).







