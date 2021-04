Calcio: prevenzione, protocollo Lega-Pro-Sport e Salute

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 15 APR – Da oggi i club di Lega Pro potranno accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni medico – sanitarie fornite dall’Istituto di Medicina dello Sport, polo di eccellenza di Sport e Salute SpA, che ha il compito di tutelare il benessere psico-fisico degli atleti. Ciò è stato reso possibile grazie ad un accordo siglato quest’oggi a Roma dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e dal presidente di Sport e Salute SpA Vito Cozzoli. La partnership si pone l’obiettivo di integrare l’offerta medico – sanitaria con servizi di qualità e ad alto standard tecnologico, che siano al contempo accessibili a tutti. “La collaborazione con Sport e Salute SpA ci permette di offrire ai nostri club, agli atleti e ai dipendenti percorsi innovativi di prevenzione e di tutela della salute che si rivelano ancora più importanti nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando” afferma Ghirelli. “Per chi come noi ha anche un ruolo sociale, è fondamentale diffondere la cultura della salute e incoraggiare lo sport in piena sicurezza”. “Questa intesa – ha spiegato Cozzoli – è il primo passo di una collaborazione sul fronte dell’offerta sportiva. Ma alla nostra Società sta particolarmente a cuore lo sviluppo che, attraverso i club della Lega Pro, può avere per la promozione sociale dello sport sul territorio, che è una delle principali missioni di Sport e Salute”. (ANSA).







