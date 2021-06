Calcio: serie C; 11 squadre si contendono corona regina eSports

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Non solo playoff, sarà anche la eSerieC a colorare il finale di stagione della Lega Pro. Undici squadre, in diretta sul canale Twitch, si sfideranno su FIFA 21 per contendersi la corona di Regina degli eSports. Una due giorni ad alto valore competitivo, resa possibile grazie alla partnership con Esports Academy: si inizia domani alle ore 15, con i gironi, si prosegue domenica 13 giugno, dalle ore 14, con la fase eliminatoria, dove le migliori 8 squadre si affronteranno in un tabellone a scontri diretti e gara secca. A commentare l’intero torneo Simone “Lamella” Sfolcini, accompagnato al commento tecnico da Danilo “Danipitbull” Pinto. Il girone A vedrà schierate Carrarese, Cavese, Novara, Palermo, Paganese e Pro Patria. A battagliare nel girone B Albinoleffe, Avellino, Feralpisalò, Monopoli e Viterbese. Le migliori 4 di ogni girone accederanno al day2, dove si svolgerà la finale che consegnerà la vincitrice della prima edizione della eSerieC. Inoltre, l’ultima partita del torneo sarà anche l’antipasto della finale d’andata dei Playoff, che sarà in diretta poco dopo la fine del torneo eSerieC. Sarà la prima volta in cui tutti i club di Serie C con team eSports attivi avranno la possibilità di sfidarsi uno di fronte all’altro, canalizzando la visibilità ottenuta nei vari test match e tornei svolti durante l’anno per vincere non solo sul gioco, ma anche sui social. Le squadre, infatti, avranno la possibilità di streammare i match anche sui propri canali Twitch, dove già da tempo stanno sfruttando nuovi spazi da dedicare ai propri partner. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, lancia così il primo torneo ufficiale della eSerieC: “Con questo torneo, nella Lega Pro si apre la stagione degli eSports. La eSerieC, oltre ad essere un torneo attrattivo per i giovani, deve essere una spinta affinché sempre più club concentrino le loro attenzioni su un mercato che rappresenta una vetrina per sponsor e stakeholder e una fonte di contenuti per i tifosi e appassionati.” (ANSA).







