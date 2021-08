Calcio: stampa spagnola, Barça ha tentato rilancio su Messi

Pubblicità

(ANSA) – PARIGI, 10 AGO – Nella notte tra lunedì e oggi il Barcellona ha presentato a Lionel Messi “un’ultima offerta” nel tentativo di trattenerlo. E’ quanto scrive il media catalano Betevé, ripreso dai quotidiani sportivi spagnoli. “L’argentino e il club hanno trattato fino all’alba un’offerta arrivata dopo gli addii”, ha scritto Betevé sull’account Twitter del suo spettacolo La Porteria, senza citare fonti. I tifosi del PSG hanno atteso l’argentino davanti all’aeroporto Le Bourget e all’ingresso del Parco dei Principi. Ma Messi è rimasta a casa, con la famiglia, l’amico Luis Suarez, alla periferia di Barcellona. Intanto però a Parigi sale l’attesa per il suo arrivo, come testimonia l’attività frenetica dei tifosi sui social network. Anche i giocatori della Ligue 1 hanno condiviso il loro entusiasmo durante il fine settimana per il possibile arrivo del sei volte Pallone d’Oro. La stampa francese evoca l’interesse reciproco tra le due parti e la proposta del PSG di un contratto di almeno due anni, con uno stipendio netto annuo di circa 40 milioni di euro. Cifra che collocherebbe Messi al livello di Neymar (36 milioni di euro), il calciatore più pagato in Francia. Ma senza la sua presenza nella Capitale, nessuna firma. E i nervi dei sostenitori del PSG sono sempre più tesi. Il contatto tra Messi ed il club parigino risale almeno all’estate del 2020, quando lui espresse il desiderio di lasciare il Barça. Ma all’epoca il giocatore aveva trovato un terreno comune con il club catalano per prolungare di un anno. (ANSA).







