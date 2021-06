Calcio: Trastevere, Totti? ci aiuti a trovare uno stadio

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 05 GIU – “In merito alla notizia relativa ad una presunta offerta del Trastevere Calcio a Francesco Totti, questa Società comunica che detta informazione è priva di ogni fondamento, e non corrispondente a verità”. Con questa breve nota il terzo club calcistico della capitale smentisce le voci sulla presunta ‘pazza idea’ del presidente Pier Luigi Betturri di convincere l’ex capitano della Roma a tornare al calcio giocato per disputare una stagione nella squadra del Rione, delle cui giovanili fece parte da bambino. Proprio Betturri spiega meglio i contorni della questione. “Confermo che, né da parte mia, né da parte della dirigenza nella nostra società ci siano state proposte fatte di recente a Totti – sottolinea il presidente del Trastevere -. Forse si è fatta confusione con l’anno 2017, quando la nostra società, temendo che Francesco potesse trasferirsi all’estero, abbandonando la nostra città, gli propose di realizzare insieme un suggestivo progetto: quello di fare dello stadio Flaminio o dell’ex Velodromo la nuova casa del Trastevere”. “Ovviamente questo invito a Francesco Totti rimane valido anche adesso – continua Betturri, protagonista di un lungo ‘peregrinare’ fra politici ed enti locali alla ricerca di un impianto dove poter giocare in caso di eventuale promozione in serie C -, e anzi lo trasformo in un appello appassionato e accorato rivolto a una persona che ha dimostrato, come nessun’altra, di amare la sua città. Non è giusto che l’intera area metropolitana di Roma non disponga di uno stadio per fare calcio professionistico (a parte l’Olimpico) e con ciò vengano sopiti i sogni di tanti appassionati di calcio. Francesco Totti è un grande, amato e influente personaggio e forse solo lui potrebbe aiutarci. Sarebbe un bel regalo alla sua e alla nostra città”. (ANSA).







