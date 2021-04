Calcio:Francia; rosso a Neymar,Lilla batte Psg e va in testa

Pubblicità

(ANSA) – PARIGI, 03 APR – Al rientro dall’inizio nella formazione del Paris SG, dopo un’apparizione di pochi minuti, e da subentrante, nel turno precedente, Neymar non è riuscito a trascinare la sua squadra alla vittoria nel big match della Ligue 1 contro il Lilla. Tutt’altro, si potrebbe dire, visto che il brasiliano (reduce da uno stop di quasi due mesi per un infortunio alla coscia sinistra) è stato espulso per doppia ammonizione nei minuti finali del match, che il Lilla ha vinto per 1-0 con un gol al 19′ del canadese Jonathan David. In questa partita ci sono stati anche due forfait dell’ultima ora: il Psg ha messo in isolamento Alessando Florenzi, per essere stato in contatto nella nazionale italiana con l’altro ‘parigino’ Marco Verratti, positivo per la seconda volta (lo era stato già a gennaio) al Covid mentre per lo stesso motivo il Lilla ha perso Yazici, che avrebbe dovuto giocare. Ora, avendo vinto il confronto diretto, il Lilla è primo con 66 punti e + 3 sui parigini, che hanno una sola lunghezza di vantaggio sul Monaco, terzo a quota 62, che oggi ha battuto 4-0 il Metz con doppietta di Ben Yedder e reti di Fabregas e Volland. Ancora fuori, tra i monegaschi, l’ex grande promessa azzurra Pietro Pellegri. (ANSA).







