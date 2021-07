Calcio:Ghirelli a presentazione Sudtirol “vicinanza ai club”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Oggi a Bolzano il presidente del Sudtirol, Walter Baumgartner, ha presentato la nuova squadra per la stagione 2021/22. E’ stata l’occasione per una ricognizione sui lavori del nuovo Druso e per una visita nel Centro sportivo del club con Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, e Marcel Vulpis, vicepresidente vicario. Il club del Sudtirol rappresenta una felice identità fra territorio e calcio, capace di amministrare le proprie attività con una spiccata leadership ed elevate qualità organizzative. Francesco Ghirelli ha sottolineato: “Sono qui per rimarcare la vicinanza con i club, dopo una stagione terribile. Qui c’è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, di cui la ristrutturazione dello stadio Druso e la realizzazione di un Centro sportivo all’avanguardia sono i fiori all’occhiello. Un modello che ho voluto rimarcare anche mentre abbiamo presentato il piano di ristrutturazione degli stadi della Lega Pro nell’ambito delle possibilità offerte dal PNRR. Abbiamo condiviso questo programma con le autorità governative, l’Istituto del Credito Sportivo e l’Anci. Un programma che considera lo stadio non solo luogo della competizione sportiva ma polo di innovazione sociale, digitale, capace di creare nuova occupazione. Gli stadi della Lega Pro possono essere un volano per la ripresa del Paese e un nuovo luogo di socialità. Ora dobbiamo passare ai progetti concreti sul territorio. L’esempio di Bolzano ci dice che possiamo farcela. Ed ora riapriamo in sicurezza gli stadi al pubblico e la speranza tornerà per dare fiducia al Paese”. (ANSA).







