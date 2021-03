Calcio:Panchina d’oro a Gasperini,’dedicata a tutta Bergamo’

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “Dedico questo premio alla città di Bergamo”: così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini che oggi ha ricevuto la sua seconda ‘Panchina d’oro’ consecutiva, il riconoscimento attribuito al migliore allenatore della Serie A. Quest’anno, causa covid, per la prima volta niente cerimonia pubblica a Coverciano; inoltre il voto è stato espresso online dai tecnici della massima serie calcistica. Il premio è stato consegnato a Gasperini dal presidente del settore tecnico della Figc Demetrio Albertini, che si è recato a Zigonia, quartier generale dell’Atalanta. Albertini ha poi chiamato ad uno ad uno gli altri vincitori, che riceveranno il trofeo non appena la situazione lo consentirà. Il miglior allenatore della Serie B è stato Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento; per la Serie C, Massimo Alvini della Reggiana, e per i campionati femminili Giampiero Piovani del Sassuolo. “Questa Panchina d’oro – ha detto Gasperini- la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perchè è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella dell’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quella conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’oro è ancora più bella”. Il presidente federale Gabriele Gravina ha detto che “nonostante la pandemia si è rinnovata la bellissima tradizione della Panchina d’Oro; anche con il voto telematico, la partecipazione degli allenatori è stata straordinaria. La Figc crede nello sviluppo del Settore Tecnico, che rappresenta una delle nostre eccellenze, con nuovi strumenti e nuove modalità di formazione già varati e altri che stiamo studiando. Il Covid ha creato non poche problematiche, ma l’istruzione non si è mai fermata e l’aggiornamento tecnico è stato continuo e di grande qualità. Congratulazioni ai vincitori: un riconoscimento prestigioso che, in una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo, mi sento di estendere a tutta la categoria”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest