Caruso fa volare le azzurre, Islanda battuta 1-0

(ANSA) – ROMA, 10 APR – La Nazionale di Milena Bertolini continua la sua striscia di vittorie e, dopo aver centrato la qualificazione a EURO 2022, si aggiudica anche il primo dei due test contro l’Islanda. Il match scorre via in perfetto equilibrio, nella prima ora di gioco le due squadre si studiano e provano a non scoprirsi, ma sono le Azzurre a trovare poco dopo la metà della ripresa l’1-0 grazie a Caruso, brava a sfruttare l’unica indecisione della retroguardia avversaria e a dribblare il portiere prima di depositare il pallone in rete. L’Italia, nonostante il forcing finale delle islandesi, concede una sola occasione da gol – sventata con sicurezza da Durante – e controlla senza problemi il risultato. Un’ottima notizia per la Ct Bertolini, che ha voluto mettere alla prova molte delle calciatrici che hanno finora trovato meno spazio, ricevendo in cambio impegno, dedizione e, più in generale, molte indicazioni positive. Martedì prossimo alle ore 16, sempre allo stadio ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano, le due Nazionali si sfideranno nuovamente e ci sarà spazio per vedere all’opera le calciatrici che non sono scese in campo oggi. Tra queste ci sarà con molta probabilità anche il capitano Sara Gama. (ANSA).







