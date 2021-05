Champions: City a un passo dalla finale, Psg cerca impresa

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Istanbul è a un passo, a soli 90 minuti. Il Manchester City di Pep Guardiola vede la sua prima finale di Champions League ma sa bene che non bisognerà abbassare la guardia perché il PSG sogna il colpaccio. Normale però, visto anche il risultato dell’andata, che i Citizens partano favoriti. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il Manchester è dato a 1,72 rispetto al 4,50 degli ospiti mentre il pareggio è in quota a 4,00. La forbice si allarga ancora di più se ci si sposta sul passaggio turno visto che gli inglesi in finale si giocano a 1,12 rispetto al 6,00 dei campioni di Francia. Difficilmente la gara si deciderà ai rigori, soluzione che pagherebbe 30 volte la posta. Lo 0-2 per il Psg, che porterebbe i francesi alla seconda finale consecutiva di Champions, si gioca a 33. Guardiola scioglierà le riserve all’ultimo ma potrebbe riproporre un attacco senza punti di riferimento come già all’andata. E così sarà Kevin De Bruyne l’uomo da tenere sotto osservazione per la difesa parigina. Vederlo tra i marcatori nel secondo tempo si gioca a 4,75. Sul versante opposto, c’è Neymar: una doppietta del numero 10 pagherebbe otto volte la posta. (ANSA).







