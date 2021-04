Champions, Guardiola: “Con il PSG proporremo il nostro gioco”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Andiamo a Parigi con un solo obiettivo: vincere. Altri risultati non ci interessano. Non so se apparteniamo all’élite della Champions, ma vogliamo sempre esserci. La proprietà del Manchester City ha fatto grandi investimenti, ha reso la squadra competitiva per l’Inghilterra e l’Europa. Siamo felici di andare a Parigi per giocarci mezza finle, poi penseremo a conquistare la Premier”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale d’andata della Champions League contro il PSG, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. “La squadra sta bene, siamo pronti a giocarci la qualificazione – aggiunge l’allenatore catalano – Neymar? Non c’è solo lui: il Paris Saint-Germain ha giocatori eccezionali che noi cercheremo di fermare. Noi abbiamo un gioco e lo proporremo, come facciamo sempre: vogliamo portare a casa un risultato positivo. Cercheremo di imporci, anche per evitare pericoli. Ho imparato da Johann Cruyff che bisogna godersi la partita e prendersi le proprie responsabilità: lo faremo”. “Difficile – conclude – paragonare Mbappé e Foden, sono talenti diversi: il PSG è felice di avere Mbappé, noi siamo felici di avere un giocatore come Phil, che è cresciuto nella nostra ‘academy'”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest