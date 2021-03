Champions: Juve-Porto, Pirlo si affida a Ronaldo per la rimonta

Pubblicità

Stasera alle 21 Juve-Porto, ottavi di finale di Champions LeagueL’ultimo test di De Ligt ha dato esiti positivi, così il difensore rientra nell’elenco dei convocati: il tecnico Pirlo, infatti, ha chiamato anche l’olandese per la sfida di Champions League contro il Porto in programma questa sera allo Stadium. Confermato il recupero di Chiellini, mentre c’è un’assenza per reparto: in difesa mancherà Danilo per squalifica, a centrocampo Bentancur perché positivo al Covid-19 e in attacco Dybala, ancora fuori per i fastidi al ginocchio.

Come negli ultimi due anni la Juventus è chiamata alla rimonta per approdare ai quarti di Champions League. Deve recuperare l-1-2 del ‘Dragao’, per evitare che al Porto riesca la stessa impresa compiuta dal Lione nell’agosto scorso, quando la coppa era ripartita dopo il lunghissimo stop per la pandemia. “Sappiamo benissimo l’importanza della gara, non ci tiriamo indietro: siamo ben consapevoli di essere la Juventus, è normale dover pensare di superare il turno”: così Andrea Pirlo alla vigilia del ritorno contro il Porto.

Ovviamente, c’è Cristiano Ronaldo: “E’ carico e in questi giorni ha riposato, dopo lo Spezia ha svolto un programma specifico per il recupero e non vede l’ora di giocare” il commento di Pirlo sul portoghese. Proprio su CR7, la Juventus si aggrappa per evitare un’altra eliminazione agli ottavi che avrebbe del clamoroso.







