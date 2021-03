Champions: Klopp, il Liverpool ha grandi tifosi e ci mancano

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 MAR – E’ vero che il Liverpool parte dal rassicurante 0-2 dell’andata, ma alla sfida di domani con il Lipsia (ancora sul campo neutro di Budapest), che vale l’accesso ai quarti di Champions, le due formazioni arrivano dagli antipodi. Domenica la squadra di Jurgen Klopp ha incassato, contro il modesto Fulham, il sesto ko negli ultimi sette turni di Premier League. I tedeschi, al contrario, hanno ottenuto in casa del Friburgo l’ottavo successo in nove partite. “Il calcio non sarebbe il gioco che amiamo se nessuno potesse guardarlo allo stadio. Ci sono mancati i fan perché abbiamo una delle migliori tifoserie al mondo – ha detto Klopp in conferenza stampa – Non sto cercando alibi, ma nei momenti di difficoltà il pubblico può aiutare. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui alle persone sarà permesso tornare allo stadio”. Se la difesa del Liverpool non è stata impeccabile in questa serie nera, l’attacco è risultato addirittura assente. Delle sei sconfitte, quattro sono state per 1-0 e, a parte un rigore tradformato da Salah nella batosta con il City (1-4), nel 2021 il Liverpool non ha segnato ad Anfield. Forse è quindi un bene per i Reds tornare alla Puskas Arena. “Abbiamo bisogno del necessario mix di aggressività in attacco e solidità in difesa – pronostica Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia – Non sarà un compito facile: i giocatori lo sanno e io lo so. Dobbiamo evitare di ricadere negli errori di retroguardia dell’andata” perfettamente sfruttati da Salah e Mané. “Nel calcio sono già successe cose folli e si può ribaltare il risultato. Lo abbiamo già dimostrato” confida Nagelsmann. (ANSA).







