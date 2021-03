Champions: Koeman carica il Barcellona, niente è impossibile

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 MAR – “Niente è impossibile. Dobbiamo essere efficaci nel gioco per avere delle opzioni. Sarà molto difficile ma ci proveremo”: il Barcellona è chiamato domani sera a ribaltare il 4-1 subito dal PSG nell’andata degli ottavi di Champions League ed il suo allenatore, Ronald Koeman, non pone limiti. “Affrontiamo una squadra come il PSG che non ci permette di giocare molto – le parole del tecnico dei blaugrana – Una ripetizione del 2017? Non credo che il PSG abbia paura di noi. Sicuramente il loro allenatore si preparerà nel migliore dei modi per non pensare che sia una partita facile. Dobbiamo fare la nostra partita”. Koeman ha poi parlato del futuro di Messi e della possibilità che l’argentino possa restare a Barcellona dopo il cambio di presidenza. “Non so se ci sono più possibilità per Messi di continuare. È vero che Laporta ha un passato con Leo e altri giocatori. Questo è sicuramente positivo. Speriamo che continui con noi. Laporta ha vinto le elezioni con una bella differenza. Hanno votato i membri ed è bello avere un presidente come lui per risolvere le cose per il futuro di questo club”. (ANSA).







