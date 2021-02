Champions: Mbappè “è magnifico, ma non abbiamo vinto nulla”

Pubblicità

(ANSA-AFP) – ROMA, 16 FEB – “È magnifico, ma non abbiamo vinto ancora nulla”: Kylian Mbappè, il protagonista assoluto della notte di Barcellona con la sua tripletta, frena gli entusiasmi dopo il 4-1 ai blaugrana nell’andata degli ottavi di finale di Champions league. “Siamo molto contenti -le sue parole nel dopo partita – era una gara molto importante per noi. Volevamo venire qui e vincere. È d quello che abbiamo fatto”. “Ho sempre voluto dare il meglio con il PSG, è una maglia che mi sta a cuore – ha aggiunto – Non sempre si riesce a fare quello che si vuole, sbaglierò ancora delle partite, ma non mi nasconderò mai. Voglio esprimermi al meglio”. “Pochettino ha fatto un ottimo lavoro da quando è arrivato (a inizio gennaio) – ha aggiunto Mbappè – ma ha continuato quello di Thomas Tuchel che ha fatto un lavoro straordinario con la finale. Ci sono stati dei problemi per il Covid e la preparazione, non sono scuse, è la verità. Abbiamo una buona squadra e stiamo migliorando sempre di più fisicamente, non siamo ancora al massimo della nostra forma. Cercheremo di continuare a progredire”. (ANSA-AFP).







