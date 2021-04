Champions, Pochettino: “Florenzi e Verrati a disposizione”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA-AFP) – PARIGI, 12 APR – Il difensore centrale Marquinhos, reduce da un problema muscolare, e il centrocampista Marco Verratti, guarito dal Covid-19, tornano disponibili per il Psg, ma dovrebbero andare in panchina nella sfida di ritorno dei quarti di Champions in programma domani contro il Bayern Monaco. Lo ha annunciato, in conferenza stampa, l’allenatore Mauricio Pochettino. Per il difensore e capitano brasiliano “ancora non so se sarà a disposizione, in linea di massima dico sì, ma non per giocare. Potrebbe andare in panchina”, ha detto il tecnico argentino. Afflitto da un problema agli adduttori, Marquinhos è uscito dopo 30′ di gioco nella vittoria dell’andata (3-2), poco dopo avere segnato il gol del momentaneo 2-0. “Conosciamo le qualità di ‘Marqui'”, ha commentato il compagno Presnel Kimpembe. “È il leader della difesa, il capitano della squadra. Se non c’è, sarà un’assenza grave, anche se ci sono grandi giocatori in questa squadra a sostituirlo”. “In linea di massima, per lui sarà difficile partire titolare”, ha aggiunto Pochettino, a proposito di Marco Verratti, colpito per la seconda volta dal Covid-19 e assente all’andata. L’altro italiano del PSG contagiato dalla pandemia, Alessandro Florenzi, potrebbe “forse” essere inserito nell’undici titolare, ha osservato il tecnico prima di aggiungere a proposito dei due azzurri: “Vedremo come stanno domani”. L’attaccante argentino Mauro Icardi “non è fra i convocati”, ha detto Pochettino. (ANSA-AFP).







Go to Source

Tweet Share Pinterest