Champions: Zidane, Atalanta?Gasperini ha fatto ottimo lavoro

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – BERGAMO, 23 FEB – “Gasperini ha fatto un ottimo lavoro, l’Atalanta è una squadra eccellente che ha caratteristiche a cui dovremo adeguarci”. Alla vigilia dell’ottavo di andata di Champions League a Bergamo, Zinedine Zidane elogia il collega-rivale: “Lo conosco dai tempi in cui allenava la Primavera della Juventus e io giocavo in prima squadra – ricorda il tecnico del Real Madrid -. Già allora faceva grandi cose, mi piace moltissimo come allenatore. Dice che per fortuna non gioco io mercoledì sera? Meno male, sono cotto, non ce la farei più (ride, n.d.r.)”. Zidane, nonostante le nove assenze nella sua squadra, è comunque determinato a vincere: “Siamo il Real Madrid e scendiamo in campo per questo – sottolinea -, non ci accontentiamo di niente di meno che una vittoria. Sappiamo di aver lavorato bene e conosciamo le difficoltà della sfida. L’intenzione è raggiungere la finale e domani sarà come una finale”. “Affrontiamo una squadra molto offensiva con una grande fisicità- aggiunge ‘Zizou’ -. Se L’Atalanta assomiglia all’Ajax di due anni fa? “Sì, è una squadra molto offensiva, e composta da giocatori eccellenti, sono solidi e compatti. I paragoni non hanno senso nel calcio, l’Atalanta è l’Atalanta, l’Ajax è l’Ajax. Ma domani sarà una partita bellissima”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest