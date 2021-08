Chelsea e Liverpool rispondono a United,3 gol a testa

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Al successo squillante del Manchester United sul Leeds, rispondono immediatamente Chelsea e Liverpool, che segnano tre reti a testa e stendono rispettivamente il Crystal Palace e il neopromosso Norwich. Contro il Palace di Patrick Vieiras, i Blues giocano un grande porimo tempo trovando l’1-0 su punizione con Alonso al 27′ e raddoppiando con Pulisic al 40′ dopo un errore di Guaita, portiere dell’altra squadra londinese. Nella ripresa, al 58′, il 3-0 dell’esordiente Trevoh Chalobah con un tiro da venti metri. A Norwich il Liverpool guasta al pubblico di casa la festa per il ritorno in Premier dei ‘canarini’: a segno per i Reds vanno Diogo Jota, Firmino e Salah, quest’ultimo a segno per la quinta volta consecutiva nel turno iniziale del campionato. Klopp sorride anche per il ritorno in campo di Virgil Van Dijk. Nelle altre partite, da segnalare il ‘ribaltone’ con cui l’Everton di Rafa Benitez batte per 3-1 il Southampton, in vantaggio con Armstrong ma poi steso dalle reti dell’olimpionico Richarlison, Doucouré e Calvert-Lewin. Il Leicester di Brendan Rodgers parte invece nel segno di Vardy, che con un bel sinistro regala ai suoi il successo per 1-0 sul Wolverhampton. (ANSA).







