Conte “indagine Ibra-Lukaku? Non so né mi interessa”

La procura federale della Figc ha chiesto di acquisire il referto dell’arbitro sulla lite Ibrahimovic-Lukaku per accertare quali condotte siano state segnalate e oggi punite dal giudice sportivo. Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e vanno messe in discussione. Dal punto di vista regolamentare l’arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisirà il referto per capire a cosa si riferiscono le squalifiche. Se non dovessero emergere indicazioni legate a fatti specifici il procuratore adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni”.

“La lite tra Ibrahimovic e Lukaku? Non lo so e non mi interessa se ci sarà un’inchiesta o meno. Il mio compito è quello di fare l’allenatore e di allenare i giocatori. Non so che tipoo di decisioni verranno prese. Per quanto riguarda Lukaku lui era in diffida, è stato ammonito e quindi è stato automaticamente squalificato”. Così il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha commentato, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento, l’ipotesi di una indagine della Procura Figc sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku in Coppa Italia.





