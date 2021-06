Coppa America: Argentina-Cile finisce 1-1

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 14 GIU – Non sono bastati il ;;gol su punizione e le brillanti aperture di Messi: l’Argentina ha deluso al suo ingresso in Coppa America pareggiando con il Cile (1-1) nella prima giornata del Gruppo A. Dopo il primo tiro della partita, il capitano argentino ha battuto un calcio di punizione al 33′ centrando la rete. Poi la Roja ha guadagnato l’1-1 nella ripresa grazie al rigore conquistato da Vidal e trasformato di testa da Edu Vargas al 57′ dopo che il centrocampista dell’Inter aveva sbagliato il primo tentativo, facendoselo ribattere da Martinez sulla traversa. Come sempre, l’Argentina si è affidata a Messi per strappare la vittoria ma né il suo cross all’ingresso dell’area al 70/o, né la sua brillante apertura per il solitario De Paul (78/o°), né il pallone offerto a Nicolas Gonzalez (79/o) hanno colpito nel segno. Il genio argentino ha provato di tutto, anche a segnare di testa nel recupero. Ma è con la testa china che ha lasciato il prato di Rio. Venerdì l’Argentina affronterà l’Uruguay. Nel pre-partita un toccante omaggio alla memoria di Maradona. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest