Cottarelli, Interspac? Forse anche 3/4 investitori

(ANSA) – MILANO, 07 LUG – “Più arrivano adesioni e più possibilità ci sono. Ma il progetto non riguarda solo i piccoli investitori, piccoli interisti. C’è un modello in cui tanti danno poco, tanti che danno un po’ di più e poi due, tre o quattro investitori istituzionali come nel Bayern. Il primo passo per essere credibili, essendo un azionariato popolare, è essere in tanti. Vedremo a fine mese dove siamo. Quando ci saranno i risultati ci vorrà tempo per elaborarli, attorno al 20 si saprà qualcosa”: Carlo Cottarelli spiega i progressi legati ad Interspac e all’azionariato popolare per il club nerazzurro a margine della serata Internight organizzata da First. Cottarelli spiega che la società è stata informata, che dopo un inizio ottimo c’è stato un rallentamento nelle risposte dei tifosi ma anche che domani saranno annunciate nuove adesioni tra cui un ex calciatore. “Se funziona, diventa un esempio per tante altre squadre – spiega Cottarelli – siamo ancora nella fase preliminare. Stiamo chiedendo: “Se ci fosse la possibilità di diventare proprietario di un mattone dell’Inter, ci sareste?”. Poi bisogna andare a parlare con la società, il percorso è ancora lungo ma da qualche parte bisognava iniziare”. (ANSA).







