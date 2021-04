Covid: altro azzurro positivo, Bonucci in isolamento

Pubblicità

Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore della Juve e della Nazionale di ritorno dalla trasferta con gli azzurri di Mancini è ora in isolamento domiciliare. Il giocatore si aggiunge ai quattro positivi dello staff comunicati dalla Figc dopo la gara con la Lituania.

Prosegue con difficoltà la preparazione della Roma alla gara con il Sassuolo. I nazionali rientrati oggi (Spinazzola, Mancini, El Shaarawy, Pellegrini e Dzeko) hanno fatto il tampone e sono stati precauzionalmente isolati per via dei 4 casi di Covid nello staff dell’Italia e della positività del ct della Bosnia. Il club giallorosso è in attesa che l’Asl indichi il protocollo da applicare per questi calciatori.

Lorenzo Insigne, Giovani Di Lorenzo e Alex Meret sono risultati negativi al tampone del Covid. I tre calciatori azzurri si sono sottoposti al tampone questa mattina alle 6, di ritorno dalla Nazionale dove è emerso un focolaio del virus. Sono quindi disponibili per la sfida contro il Crotone. Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia.

Dopo le positività emerse all’interno del gruppo dell’Italia, Immobile, Lazzari e Acerbi oggi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre, ma solamente gli ultimi due si sono allenati nel pomeriggio a Formello. L’attaccante biancoceleste, invece, è stato lasciato a riposo visto l’elevato minutaggio disputato in nazionale nelle tre gare con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Primi tamponi negativi per Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi, i tre giocatori dell’Inter rientrati a Milano dal ritiro nazionale italiana. Dopo le positività emerse all’interno del gruppo dell’Italia, oggi sono stati sottoposti a tampone rapido che ha dato esito negativo per tutti e tre, permettendogli di scendere in campo per un allenamento individuale così come Eriksen e Radu, rientrati dalle rispettive nazionali. Inoltre, i giocatori si sono sottoposti anche a un test molecolare, il cui esito è atteso per domani per scongiurare ogni rischio.

Medico Bologna: ‘E’ allarme, tamponi a raffica’ – “E’ una situazione di allarme, non c’è dubbio: ora tutti devono eseguire tamponi quotidiani e rispettare le regole cha abbiamo da protocollo”. Il cluster covid in seno alla Nazionale di calcio, che conta già Leonardo Bonucci e diversi membri dello staff positivi, preoccupa i club di Serie A: Gianni Nanni, medico del Bologna e responsabile dello staff sanitario delle squadre del massimo campionato – parlando al telefono con l’ANSA – non nasconde la preoccupazione per le possibili conseguenze se i contagi dovessero aumentare e intanto indica l’iter da seguire in questi casi per i giocatori che rientrano dalle nazionali. Tamponi tutti i giorni e norme rigide su distanziamento e igiene in via precauzionale anche di fronte a test con esito negativo. “Noi al Bologna di azzurro abbiamo Soriano e dobbiamo controllare lui: lo stiamo facendo e lo faremo con tamponi continui e spogliatoio personalizzato fino a sabato, giorno della partita con l’Inter – spiega Nanni -. E’ chiaro che tutti i club dovranno valutare molto bene chi è stato a contatto con questi positivi nel gruppo azzurro: noi appunto facciamo test giornalieri e se c’è una positività lo risolviamo come da protocolli. E così faranno anche gli altri”. Il centrocampista del Bologna è rientrato dal tris di impegni per le qualificazioni ai mondiali del 2022 e sta a casa, in isolamento precauzionale. ” Il test di oggi era negativo per fortuna e lui è a casa, la famiglia non è con sé .- spiega Nanni -. Domani ne facciamo un altro, se rimane negativo noi per prudenza gli abbiamo riservato uno spogliatoio personale, con le consuete precauzioni: deve indossare la mascherina quando è in contatto con i compagni di squadra, starci comunque il meno possibile, lavarsi spesso le mani, disinfettarsi di continuo. Dire subito se insorgono sintomi simil covid. E poi sempre i test prima di entrare al centro tecnico, oggi abbiamo fatto anche il tampone molecolare. Se risulta negativo anche sabato, come ci auguriamo, potrà giocare regolarmente”.







