Covid: Bayern cambia idea, Lewandowski andrà con nazionale

(ANSA-AFP) – MONACO DI BAVIERA, 20 MAR – Il Bayern Monaco cambia idea e decide di consentire a Robert Lewandowski e David Alaba di raggiungere le rispettive nazionali per le partite di qualificazione al Mondiale 2022, permesso che ieri aveva annunciato non voler concedere a causa del problema della quarantena al ritorno dalle trasferte. “Diamo semaforo verde a entrambi”, ha annunciato il coach dei bavaresi, Hansi Flick, parlando dopo la vittoria della squadra sullo Stoccarda in Bundesliga. Lewandowski, autore di una tripletta, dovrà giocare il 31 marzo a Wembley Inghilterra-Polonia, mentre Alaba dovrebbe scendere in campo per la sfida Scozia-Austria a Glasgow del 25 marzo. Il problema era sorto perchè in Germania vige l’obbligo di una quarantena di due settimane per chi arriva dalla Gran Bretagna, una precauzione contro i contagi che domani sarà revocata. Questo consente ai due giocatori di rispondere alle convocazioni ed essere comunque disponibili al rientro per il big match del 3 aprile tra Bayern e Lipsia, prima e seconda della classifica di Bundesliga. Tre giorni dopo, a Monaco arriverà il Paris Saint-Germain per l’andata dei quarti di finale di Champions League. (ANSA-AFP).







