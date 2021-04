Covid: focolaio Empoli anche in Primavera,16 positivi

Pubblicità

(ANSA) – EMPOLI, 01 APR – Dopo la prima squadra anche la primavera dell’Empoli è stata fermata da un provvedimento dell’azienda sanitaria. Nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo Figc effettuati ieri 16 componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, della formazione Primavera sono risultati positivi al Covid. Tra questi anche cinque soggetti già risultati in precedenza positivi, dato che porta a sospettare un contagio da variante, come ipotizzato dall’Asl Toscana Centro. I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente. L’Empoli ha spiegato che l’Asl ha disposto la sospensione dell’attività della squadra Primavera per 14 giorni, con tutti i componenti del gruppo squadra che sono stati posti in quarantena presso il loro domicilio come da normativa vigente. Infine, dalle verifiche, effettuate sempre ieri, al gruppo della prima squadra non risultato positivo è emerso che nessun’altro ha contratto il Covid, quindi tamponi negativi. Va ricordato che nel gruppo della capolista della Serie B erano emersi nei giorni scorsi vari casi di positività al Covid (il numero non era stato precisato) e a causa di questo la squadra toscana era stata fermata dalle autorità sanitarie locali con tanto di stop anche agli allenamenti fino al 7 aprile. (ANSA).







