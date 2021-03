Covid: quarantena da Gb,Bayern nega Lewandowski a nazionale

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA-AFP) – MONACO BAVIERA, 19 MAR – Il Bayern Monaco non intende liberare Robert Lewandowski e David Alaba per le partite della Polonia in Inghilterra e dell’Austria in Scozia a fine marzo, a causa del problema della quarantena al ritorno dalla trasferta. “Se le cose restano come stanno -ha detto venerdì il direttore sportivo del club Hasan Salihamidzic -, e i viaggiatori di ritorno dall’Inghilterra sono soggetti a quarantena, non renderemo disponibile Lewandowski”, ha detto. A margine del sorteggio di Champions League, che proponeva il Paris SG come avversario del Bayern per i quarti di finale di Champions League. Stessa decisione per Alaba, che deve essere “autorizzato a partecipare alla selezione pochi giorni dopo”. Secondo le normative attualmente in vigore in Germania, le persone che arrivano da una zona a rischio al di fuori dell’UE, compreso il Regno Unito, sono soggette a una quarantena di 14 giorni. Una deroga è stata concessa per la prossima settimana ai giocatori tedeschi che giocano in Premier League, a condizioni molto rigorose relative a test di conformità alle misure di isolamento al di fuori di allenamenti e partite. Ma questa eccezione essendo stata autorizzata dalle autorità locali di Duisburg, dove la Germania deve giocare due volte in casa, non si applica a Monaco. La Polonia giocherà il 31 marzo in Inghilterra nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 e l’Austria il 25 marzo in Scozia. Lewandowski e Alaba sono comunque liberi di rispondere alla convocazione dei loro allenatori per altre partite di marzo, che non prevedono trasferte in paesi “a rischio”. (ANSA-AFP).







Go to Source

Tweet Share Pinterest