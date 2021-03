Covid: serie C; prof.Braconaro, situazione sotto controllo

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 01 MAR – “La Lega Pro, con i club e i loro staff sanitari, è impegnata in un’attività di controllo quotidiana. La situazione attuale è sotto controllo”. Lo afferma il prof.Francesco Braconaro, componente della Commissione medico-scientifica della Figc e consulente medico-scientifico della Lega Pro, facendo il punto sulla situazione dei contagi tra le squadre di serie C. “Facendo un’analisi degli ultimi 14 giorni – informa Braconaro – abbiamo registrato un totale di cinque positivi per gruppo-squadra nella 24/a giornata, due nella 25/a, sette nella 26/a e 21 nella 27/a. L’ultimo numero è condizionato da un cluster che si è sviluppato nella Cavese. Si tratta di una situazione assolutamente sotto controllo da un punto di vista sanitario. In questo periodo specifico, in cui nel Paese si sta assistendo ad un innalzamento delle curve epidemiologiche dei contagi, le società di Lega Pro con l’apporto fondamentale dei loro staff sanitari mantengono alto il livello di controllo”. “La salvaguardia della salute è al primo posto- conclude il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli -, mi preme sottolineare il ruolo fondamentale dei medici sportivi e la loro professionalità al servizio di tutto lo staff societario e del nostro calcio”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest