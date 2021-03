Da domani su Sky “1997, fenomeno Ronaldo”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 15 MAR – Nell’estate del 1997, la Serie A festeggiò l’arrivo in Italia del nuovo asso del calcio mondiale: Ronaldo Luís Nazário de Lima, per tutti semplicemente Ronaldo “Il Fenomeno”. Fu un acquisto sensazionale messo a segno dall’Inter di Massimo Moratti, che con il giovanissimo campione brasiliano provava a dare l’assalto alla Juventus per la leadership del campionato. Il colpo di mercato, uno dei più grandi nella storia del dopoguerra, fu ricco di colpi di scena, misteri, momenti di forte tensione internazionale, come dimostrò il ricorso del Barcellona sino ai vertici della Fifa. E’ questo il tema narrante della nuova puntata di “Storie di Matteo Marani – “1997, Fenomeno Ronaldo”, in onda da domani, martedì 16 marzo, alle ore 00.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV, dedicata alla trattativa per il Pallone d’oro brasiliano, al tempo pubblicizzata, ma sin qui poco indagata in profondità. Il programma d’inchiesta e approfondimento storico a cura di Matteo Marani, Fabio Fiorentino e Andrea Parini, presenta immagini uniche di repertorio, documenti mai visionati in pubblico – tra cui il contratto con l’Inter e la bozza del rinnovo con il Barcellona – testimonianze speciali come quella dell’allora Presidente nerazzurro Massimo Moratti, dell’agente Giovanni Branchini e del vicepresidente dei blaugrana Joan Gaspart, intervistato per la prima volta sul tema. Con loro, a raccontare quella particolare stagione del calcio e del Paese, anche il cantante Luciano Ligabue, il giornalista e scrittore Michele Serra e Giuseppe Bergomi, capitano dell’Inter di quegli anni. “Storie di Matteo Marani” fonde il racconto dello sport a quello sociopolitico e culturale del Novecento. Ne esce anche stavolta una ricostruzione puntuale, documentata, che svela quanto la crescente crisi economica e il ruolo dell’Europa abbiano impattato su una pagina, solo apparentemente, di sport. Con la celebrità globale di Ronaldo a emergere nell’estate in cui il mondo piangeva la scomparsa di Lady Diana. (ANSA).







