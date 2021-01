Decreto ristori: Bergamini, sostegno per società calcio a 5

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Allargare anche alle società in sofferenza del calcio a 5 la richiesta urgente di ristori. Lo chiede al presidente della LND, Cosimo Sibilia e al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in una nota, il presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini. “Governo e Figc non devono dimenticarsi delle categorie in sofferenza della Divisione calcio a 5 – si legge nella nota – Il presidente della Figc Gravina e il ministro dello sport Spadafora hanno annunciato che nel nuovo decreto ristoro ci saranno le risorse per rimborsare le spese sostenute per tamponi e sanificazioni dalle società calcistiche dilettantistiche. Una notizia importante per il calcio – prosegue la nota – che deve assolutamente essere allargata anche a tutte le società del calcio a 5 e non solo alla Serie A maschile e femminile – che già hanno beneficiato dei ristori – ma anche alle categorie inferiori (A2 maschile e femminile, Serie B maschile) che svolgono regolarmente i campionati da inizio stagione e devono essere tutelate, visto che in questo momento sono escluse da qualsiasi rimborso per le spese sostenute per i tamponi e quelle di sanificazione necessarie per poter andare avanti con i vari campionati”. Per Bergamini si tratta di un “provvedimento necessario – viene sottolineato – per garantire un minimo di sostegno economico a quei presidenti che in questa durissima stagione si stanno facendo carico di ulteriori spese per permettere lo svolgimento di tutti i campionati. Un sacrificio che deve avere il giusto sostegno da tutte le componenti calcistiche, sportive e politiche”. (ANSA).







