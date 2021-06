Di Francesco è il nuova allenatore del Verona

Pubblicità

Pubblicità

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Lo ha comunicato la società gialloblù, dando il benvenuto al tecnico che raccoglie l’eredità di Ivan Juric, passato al Torino. Il 51enne allenatore pescarese, che ha all’attivo 254 panchine in Serie A e che ha maturato significative esperienze nelle due massime competizioni europee per Club quali l’Europa League (col Sassuolo) e la Champions League (con la Roma), ha sottoscritto con Hellas Verona FC un contratto biennale, ovvero sino al 30 giugno 2023.

Dopo una carriera da calciatore nella quale spiccano lo scudetto vinto con la Roma nel 2001 e le 13 presenze con un gol in Nazionale, Di Francesco ha iniziato la carriera di allenatore nell’estate del 2008 con la Virtus Lanciano, in Serie C. A seguire Pescara (Serie C e B), Lecce (A), Sassuolo (B e A), Roma (A), Sampdoria (A) e Cagliari (A).

“Fra i suoi principali successi da allenatore – ricorda l’Hellas Verona – vanno annoverati, in ordine di tempo, la promozione in B con il Pescara, vincendo i playoff di C nella stagione 2009-2010, la promozione in A, la prima nella storia del club, alla guida del Sassuolo, classificandosi al primo posto nel campionato di B 2012-2013, la sesta posizione, sempre col Sassuolo, nella Serie A 2015-2016 con tanto di qualificazione, senza precedenti per i neroverdi, in Europa League, il terzo posto con la Roma nella Serie A 2017-2018, stagione nella quale Di Francesco ha condotto la squadra capitolina sino alla semifinale di Champions League contro il Liverpool, dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti.







Go to Source

Tweet Share Pinterest