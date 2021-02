Diritti tv: girone ritorno serie B per estero su LIVENow

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 02 FEB – Tutto il girone di ritorno della Serie BKT sarà visibile all’estero sulla piattaforma di live streaming internazionale LIVENow (live-now.com), che ha acquistato i diritti esteri del campionato di Serie B in lingua italiana. Dalla 21/a giornata, e fino al termine della stagione 2020/2021 (inclusi playoff e playout), le comunità italiane all’estero potranno vedere la seconda categoria nazionale grazie all’accordo che La Lega Nazionale professionisti Serie B ha firmato con il gruppo Aser di Andrea Radrizzani, del quale fa parte LIVENow globale. Si parte con l’anticipo di venerdì 5 febbraio Lecce-Chievo, sabato, invece, le due partite, che verranno trasmesse in diretta coinvolgeranno le prime quattro in classifica, Monza-Empoli e Salernitana-ChievoVerona. “Si tratta del riconoscimento di un grande lavoro che la Lega B e i club della Serie BKT stanno portando avanti per valorizzare un campionato con alta qualità ed equilibrato, inoltre inizia in questo modo quel processo di internazionalizzazione che è uno degli obiettivi che ci siamo posti con la nuova governance – afferma il presidente della Lega Serie B Mauro Balata – Ma c’è un altro significato che mi preme sottolineare, quello del legame che abbiamo con i nostri territori e con la nostra gente, un legame che con questo accordo travalica i confini nazionali e raggiunge le comunità italiane all’estero che in questo modo possono seguire la loro squadra del cuore e il campionato di Serie BKT”. “Siamo orgogliosi dell’accordo siglato con la Lega Nazionale Professionisti di Serie B che ringraziamo per aver scelto LIVENow – le parole di Andrea Hofer, MD LIVENow Italia- Da oggi, oltre ai concerti live streaming da noi offerti, gli italiani residenti all’estero avranno la possibilità di sentirsi più vicini all’Italia grazie ai migliori match della Serie B disponibili su LIVENow” Le partite saranno visibili al prezzo unitario di 4,99€, senza necessità di abbonamento. (ANSA).







