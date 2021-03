Diritti tv, Sky: “Nostra offerta sport resta al top”

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 26 MAR – “Sky ha partecipato all’asta per i diritti tv della serie A del triennio 21-24 presentando un’offerta importante che riflette la nostra valutazione del valore di quei diritti. Il bando è comunque ancora in corso e Sky è in attesa che si completi il processo di assegnazione dei diritti”. Così, in una nota, il gruppo di telecomunicazioni, sull’asta per i diritti tv del calcio per il prossimo triennio. “Con più di 20 anni di esperienza e come miglior partner del mondo sportivo in Italia, conosciamo bene il valore del calcio per i nostri abbonati – prosegue la nota di Sky -. Quando partecipiamo ad un’asta per i diritti televisivi, lo facciamo per offrire contenuti di qualità al giusto prezzo, mantenendo i costi il più possibile accessibili per i nostri clienti. Dalla stagione 2021/2022, Sky e NOW continueranno a proporre agli abbonati un’amplissima offerta sportiva con oltre 400 partite tra Champions League, Europa League e Europa Conference League, ed il grande sport in diretta con i motori, il tennis, il basket Nba, il rugby e molto altro. Sky continuerà ad offrire la più ampia scelta di sport in Italia”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest