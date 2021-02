Donnarumma: “Spero che Ibra possa decidere il derby”

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 19 FEB – “Sarà una bella emozione, era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica. Siamo tutti entusiasti e consapevoli, proveremo a fare una grandissima partita per provare a portare a casa il risultato. Se chiudo gli occhi spero che Ibra decida questa partita”. E’ l’auspucio di Gigio Donnarumma, intervistato da Sky Sport, a due giorni dal derby decisivo per la classifica. I rossoneri tenteranno il controsorpasso sull’Inter per continuare a sognare in grande: “È un Milan che può lottare per lo scudetto, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine. È un sogno giocare la Champions, tornare lì significherebbe portare il Milan dove merita”. Donnarumma è uno dei leader di questo Milan, oltre ovviamente a Ibrahimovic. Il suo nome fa notizia, non solo per le prestazioni in campo. La trattativa per il rinnovo di contratto con il club rossonero è lunga e non ancora definita: “Come vivo questa fase? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e di dare una mano ai miei compagni, allenandomi al 100%, dando tutto per la maglia”. (ANSA).







