E.League: Fonseca, “ambiziosi, lotteremo per tifosi e club

“Questa partita è contro una grande squadra, forse la favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la gara. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ambizioni”. Così l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League con il Manchester United. “Non sempre arriviamo in una semifinale, capiamo l’importanza del momento – ha aggiunto commentando il saluto dei tifosi alla squadra prima della partenza da Trigoria -. Li abbiamo visti ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro, per la città e per il club”.

“Sappiamo l’importanza del match di domani, vogliamo rendere i tifosi orgogliosi. E’ una partita speciale, è una semifinale. Conosco l’importanza di portare a casa il trofeo, sarà un grande match”. Così il romanista Chris Smalling in conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro la sua ex squadra, il Manchester United. Il difensore inglese ha aggiunto: “Personalmente mi sento bene, ho saltato molte partite ed è inusuale per me. Ma sono pronto a dare il mio contributo. Non vedo l’ora di andare in campo e aiutare il club”.

Le probabili formazioni di Manchester United-Roma, andata della semifinale di Europa League. Manchester United (4-2-3-1): 1 De Gea; 29 Wan-Bissaka, 5 Maguire, 2 Lindelof, 23 Shaw; 39 McTominay, 17 Fred; 10 Rashford, 18 Bruno Fernandes, 6 Pogba; 7 Cavani. (13 Grant, 26 Henderson, 38 Tuanzebe, 27 Telles, 33 Williams, 3 Bailly, 19 Amad Diallo, 21 James, 8 Mata, 34 Van de Beek, 11 Greenwood) All.: Solskjaer. Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 3 Ibanez, 4 Cristante, 6 Smalling; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko. (83 Mirante, 87 Fuzato, 24 Kumbulla, 18 Santon, 33 Bruno Peres, 14 Villar, 54 Ciervo, 55 Darboe, 31 Carles Perez, 21 Borja Mayoral). All.: Fonseca. Arbitro: Del Cerro Grande (Spa) Quote Snai: 1,55; 5,75; 4,25.









