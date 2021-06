Eriksen: Madam “corsi di primo soccorso a tutti gli atleti”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Sono una atleta, ma se mi trovassi in una situazione come quella capitata a Kjaer nell’occasione del malore di Eriksen non sarei capace di fare nulla. E questo non è sano. Dunque perché non fare corsi di primo soccorso, magari associandoli alla visita di idoneità, a tutti noi atleti?”. Danielle Madam, lanciatrice di peso e conduttrice con Marco Lollobrigida della trasmissione ‘Notti europee’ su Rai 1, fa una proposta approvata immediatamente dal presidente della federazione mondiale dei medici sportivi Fabio Pigozzi. “Sarebbe – spiega Pigozzi – un passo avanti. Premesso che qualsiasi proposta deve avere una fattibilità, che non spetta a me indicare, e che negli eventi agonistici ci deve essere sempre un medico, è evidente che ad esempio negli allenamenti avere al fianco un compagno ‘laico’ (ovvero non medico né paramedico) in grado di intervenire con le prime mosse giuste è importantissimo. Molto è stato fatto sul fronte dei defibrillatori, che sono fondamentali – conclude Pigozzi – ma è evidente che dotare gli atleti delle informazioni giuste aiuta. Dirò di più, più che alla visita di idoneità si potrebbe legare il corso al tesseramento. Ma di tutto questo, sul piano organizzativo, dovranno parlare le federazioni non noi medici”. (ANSA).







