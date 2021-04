Euro 2020: n.1 federcalcio Spagna, di tutto per salvare sede

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA-AFP) – ROMA, 16 APR – Il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, ha dichiarato che farà “tutto ciò che è umanamente possibile” per garantire che Siviglia sia la città spagnola che ospita alcune partite dell’Europeo di calcio, se Bilbao fosse esclusa dalla Uefa quando lunedì saranno decise le sedi del tornei itinerante. Roma, sede della gara inaugurale Italia-Turchia, ha ottenuto il via libera del governo per aprire parzialmente le porte dell’Olimpico ai tifosi. “Ciò che è chiaro per noi come selezione, e direi anche come Paese, è che mantenere una città ospitante è fondamentale”, ha annunciato Rubiales, parlando a Siviglia alla vigilia della finale di Coppa del Re, che mette di fronte Barcellona e Athletic Bilbao. Pur mostrando rispetto per il lavoro svolto dagli organizzatori a Bilbao, Rubiales ha sottolineato che “le difficoltà sono molte, ha già sottolineato l’Uefa e se dovesse accadere che Bilbao farò di tutto all’ Esecutivo perchè la Sagna non sia danneggiata”. verrà deciso non danneggi la Spagna, e quindi La Cartuja è un posto magnifico”, ha sottolineato Rubiales riferendosi allo stadio olimpico a Siviglia dove si giocano le finali della Copa del Rey 2020 (il 3 aprile) e 2021 (sabato). Il presidente della RFEF, anche vicepresidente della UEFA, ha insistito sul fatto che “non dipende da noi” e ha sostenuto che non voterà se verrà organizzata una votazione sull’argomento. “Sto facendo ciò che è umanamente possibile affinché la Spagna non perda le tre partite della fase a gironi e gli ottavi di finale” che dovrebbero essere giocati a Bilbao, non solo per motivi economici, ma anche per “questo Cosa significa da un punto di vista emotivo per la nostra selezione per poter esibirsi di fronte al nostro pubblico “, ha concluso Rubiales. (ANSA-AFP).







Go to Source

Tweet Share Pinterest