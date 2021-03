Europa League: ex Spezia ‘ribalta’ Mourinho, Tottenham fuori

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Ribaltone che non t’aspetti in Europa League. Il Tottenham di Josè Mourinho è stato eliminato dopo aver vinto per 2-0 gara la d’andata. Gli Spurs hanno disputato una brutta gara a Zagabria e la tripletta di Mislav Orsic tra i tempi regolamentari e i supplementari ha fissato il 3-0 per la Dinamo, decretando il passaggio ai quarti di final dei croati. Una debacle davvero inaspettata per la squadra londinese, che pensava di dover gestire soltanto il risultato dell’andata per guadagnarsi il passaggio al turno successivo. L’ex attaccante dello Spezia è stato il protagonista della serata: dopo le reti nel secondo tempo che hanno pareggiato quelle degli Spurs dell’andata, il numero 99 della Dinamo Zagabria ha firmato anche il gol che ha deciso il passaggio ai quarti della squadra di Damir Krznar. Questo classe 1992 aveva già realizzato una tripletta nella gara d’esordio dell’Atalanta in Champions League dello scorso anno e si è ripetuto anche questa sera. E dopo questo ko la storia di Mourinho al Tottenham potrebbe essere destinata a chiudersi prima del previsto anche a causa di una stagione complicata. L’ex Inter potrebbe essere sostituito sulla panchina degli Spurs, secondo radio mercato, da un altro ex nerazzurro come Luciano Spalletti. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest