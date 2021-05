Europa League: il Manchester United punta alla Coppa

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – La finale di Europa League di domani sera a Danzica vedrà contrapporsi il Manchester United, 58 titoli nazionali e 8 internazionali, e il Villareal, 2 volte vincitore dell’Intertoto e alla prima vera finale europea. Due mondi agli antipodi che allo stadio Energa Gdańsk saranno uno di fronte all’altro per conquistare il secondo trofeo continentale per importanza. I numeri, e le rose, non lasciano dubbi neanche agli esperti di Sisal Matchpoint che vedono il successo degli inglesi a 1,85 contro il 4,75 del Sottomarino Giallo con il pareggio in quota a 3,40. Rimane ampia la forbice per il trionfo finale con i Red Devils avanti 1,42 rispetto al 3,00 degli spagnoli. In sole sei occasioni la competizione si è decisa ai rigori: l’ipotesi che ciò accada mercoledì sera si gioca a 6,00. Nonostante la bilancia dei pronostici penda dalla parte di Cavani e compagni va però notato un curioso particolare: Manchester United e Villareal si sono incrociate in Europa in quattro occasioni, l’ultima 13 anni fa, e tutte le sfide si sono sempre concluse sullo 0-0. L’ennesimo pareggio a reti bianche tra le due formazioni è in quota a 8,25. Gli occhi di tutti saranno ovviamente sulla coppia d’oro dei Red Devils formata da Bruno Fernandes ed Edison Cavani. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint sono i più accreditati a entrare nel tabellino dei marcatori visto che una loro segnatura si gioca a 2,75. Sul versante opposto, però, non bisognerà lasciare spazio né a Gerard Moreno né a Paco Alcácer. Se la rete del primo è in quota a 3,50, si sale leggermente, fino a 4,25, per vedere il numero 17 realizzare il suo settimo gol nella manifestazione. C’è poi chi, a distanza di quattro anni, vorrebbe mettere nuovamente il sigillo in finale. Paul Pogba, nella finale con l’Ajax, aprì le marcature: vederlo nuovamente a segno nella prima frazione di gioco pagherebbe 12 volte la posta. (ANSA).







