Europa League: quarti in salita per Milan, Roma senza ansie

(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Il bel pareggio di giovedì scorso all’Old Trafford tiene il Milan in corsa per i quarti di Europa League, ma la strada per gli uomini di Pioli resta in salita anche giocando a San Siro. La Roma è invece con più di un piede nei quarti, dopo il 3‐0 allo Shakhtar Donetsk nella gara di andata all’Olimpico. Gli infortuni e il logorio emerso tra i rossoneri nelle ultime settimane, secondo gli esperti di Snai abbassano la quota del «2» inglese fino a 2,20, mentre la vittoria del Milan si gioca a 3,30. Da non sottovalutare l’ipotesi «X», a 3,40, con l’1‐1 che porterebbe la sfida ai supplementari è il risultato più probabile, a 6,50. Quanto al pronostico secco sulla qualificazione, United favorito a 1,65, Milan a 2,15. Ben diverse le quote per la sfida in Ucraina. Il passaggio del turno da parte dello Shakhtar sarebbe una sorpresa da 25 volte la posta. Da notare che nelle precedenti tre trasferte contro lo Shakhtar, tutte in Champions League, la Roma ha sempre perso, anche se in due occasioni su tre ha ottenuto poi la qualificazione. Per il match di domani, le quote sono in equilibrio, con l’«1» ucraino a 2,65 e il «2» giallorosso di un soffio più probabile, a 2,60. Il pareggio, mai uscito tra le due squadre, è dato a 3,40. (ANSA).







