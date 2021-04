Europa League: Roma-Ajax, formazioni

Pubblicità

Per capire che Roma-Ajax fosse la partita più importante dell’anno non servivano in sovrappiù le parole di Fonseca, ma il portoghese in conferenza stampa ci ha tenuto a ribadirlo anche solamente per mantenere alta la concentrazione della sua squadra, visti gli errori difensivi di una stagione piena di alti e bassi, e ora al suo bivio. “Non possiamo permetterci di sbagliare” ha detto l’allenatore, ripetendo il mantra delle ultime settimane. Il timore e’ che Dzeko e compagni, forti del 2-1 nella gara d’andata, possano rilassarsi avendo a disposizione due risultati su tre per passare il turno. In palio, per l’unica italiana rimasta in Europa, non ci sono solo orgoglio e ranking naizonala, ma la semifinale di Europa League, un traguardo che cambierebbe il volto di una stagione fin qui altalenante. Per questo il recupero di Mkhitaryan è fondamentale e lo spezzone di partita giocato con il Bologna domenica era funzionale alla gara con l’Ajax. Non servirà solo il fioretto, però, alla squadra di Fonseca. “Servirà equilibrio e dovremo lottare come se la gara d’andata non ci fosse stata perché ad oggi questa sarà la partita più importante della stagione”, ha ricordato Fonseca, che continua a dover fare a meno di Smalling.

L’inglese ha ripreso ad allenarsi individualmente in campo, ma non se la sente di tornare a disputare una partita nonostante circoli ottimismo sul recupero del difensore nei prossimi giorni. Non ci saranno poi nemmeno El Shaarawy, Kumbulla e Spinazzola; per il terzino è arrivata comunque una buona notizia, non ha riportato una lesione, il risentimento muscolare dovrebbe consentire un recupero rapido. La formazione anti Ajax, allora, è presto fatta con 8 cambi rispetto al campionato. Pau Lopez tornerà in porta, mentre la difesa sarà composta dal terzetto Mancini-Cristante-Ibanez. A centrocampo fiducia confermata a Calafiori a sinistra con Karsdorp a destra e la coppia di mediani Diawara-Veretout. Sulla trequarti torna Mkhitaryan con Pellegrini, dietro a Dzeko che sarà il terminale offensivo pronto a guidare la Roma alla sua seconda semifinale europea negli ultimi tre anni dopo quella Champions del 2018. Il bosniaco è a caccia del 30esimo gol in Europa con la maglia giallorossa e una sua rete domani potrebbe vale molto anche per il futuro dell’allenatore, lo stesso che a gennaio gli ha tolto la fascia al braccio dopo l’eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia.

Le ruggini, però, nella partita più importante dell’anno verranno messe da parte e Dzeko, anche senza i gradi di capitano, guiderà la squadra che vedrà tra i convocati anche tre Primavera: Morichelli, Ciervo e Darboe, quest’ultimo protagonista di un incidente (senza conseguenze per il ragazzo) con la sua Mini all’uscita dal cancello di Trigoria dopo una rifinitura.

Probabili formazioni di Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp; 14 Diawara, 17 Veretout, 61 Calafiori; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko. (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 14 Villar, 31 Carles Perez, 71 Morichelli, 21 Borja Mayoral, 11 Pedro, 54 Ciervo, 55 Darboe) All.: Paulo Fonseca

Ajax (4-3-3): 1 Stekelenburg; 15 Rensch, 2 Timber, 21 Martínez, 31 Tagliafico; 4 µlvarez, 6 Klaassen, 8 Gravenberch; 39 Antony, 10 Tadic, 7 Neres. (16 Scherpen, 33 Kotarski, 3 Schuurs, 5 Klaiber, 41 Llansana, 43 Musampa, 18 Ekkelenkamp, 20 Kudus, 19 Labyad, 9 Idrissi, 23 Traoré, 30 Brobbey). All.: Erik ten Hag.

