Europa League: Roma alla prova Ajax, caccia alla semifinale

(ANSA) – ROMA, 07 APR – Unica italiana rimasta nelle competizioni internazionali, la Roma sfida l’Ajax andando a caccia del sogno di Europa Leagu. La squadra di Fonseca domani alla Johan Crujff Arena di Amsterdam è chiamata subito all’impresa per poter sperare di passare il turno: ma almeno per gli esperti di Snai l’approdo alla semifinale è alla portata dei giallorossi. Le quote sul passaggio del turno lasciano aperto il confronto, anche se gli olandesi risultano leggermente favoriti, a 1,75 contro 2,05. L’Ajax ha già incontrato quest’anno una squadra italiana, l’Atalanta, uscendone con un pareggio e una sconfitta nel girone di Champions. Retrocesso in Europa League, ha poi vinto quattro partite su quattro contro Lille e Young Boys. Anche la Roma ha superato sedicesimi e ottavi vincendo sia all’andata che al ritorno con Sporting Braga e Shakhtar. Il pronostico del confronto di domani pende comunque dalla parte dell’Ajax padrona di casa, data vincente a 2,00, mentre il ‘2’ giallorosso si alza fino a 3,50 e l’ipotesi pareggio è a 3,65. Nella griglia Snai delle otto squadre rimaste in lizza, la Roma rappresenta la quinta candidata al successo finale, a 10. Favoritissimo il Manchester United, a 2,50, seguito da un altro club inglese, l’Arsenal, dato a 4,00. Discrete le chance del Villarreal a 6,00, seguito proprio dall’Ajax a 8,50. Dopo la Roma, quote alte per Slavia Praga (25), Granada (33) e Dinamo Zagabria (50). (ANSA).







