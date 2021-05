Europei: 28 azzurri convocati da Mancini, fuori Kean

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha convocato 28 azzurri per la seconda fase del raduno in preparazione dell’Europeo al via a giugno. Rispetto ai convocati per la prima fase in Sardegna, conclusa con l’amichevole vinta 7-0 su San Marino, Mancini ha rinunciato tra gli altri a Kean, Cragno e Lazzari. Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati nella finale di Champions League, si aggregheranno al gruppo nella giornata di martedì 1 giugno. Entro la mezzanotte di quel giorno, il ct ufficializzerà la lista definitiva dei 26 azzurri convocati per il Campionato Europeo. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli). (ANSA).







