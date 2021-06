Europei: Armani veste la nazionale con omaggio a Bearzot

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 03 GIU – E’ un omaggio a Enzo Bearzot la divisa formale della Nazionale Italiana per gli Europei di calcio firmata Emporio Armani, composta da una giacca con collo alla coreana, in cotone leggero con effetto stropicciato, e pantaloni morbidi neri. “Sono orgoglioso – ha dichiarato Giorgio Armani – di vestire la nostra Nazionale in questo momento di ripartenza, e in un campionato così importante. Ho lavorato su un’idea di eleganza spontanea e sportiva, dallo spirito autentico. Ho immaginato un abito leggero ma pieno di dignità, come dignitoso e fiero deve essere il nostro spirito in questo momento”, “Ringrazio Armani – ha aggiunto il presidente della Figc Gabriele Gravina – perché è riuscito a disegnare un abito in grado di unire ed esaltare tre caratteristiche fondamentali di questa Nazionale così giovane, elegante e determinata. Il suo stile si unisce alla perfezione con l’impronta data agli Azzurri dal ct Mancini”, La divisa rientra nel piano di collaborazione quadriennale, firmato nel 2019 da Giorgio Armani con Figc, che prevede la creazione del guardaroba formale Emporio Armani per la Nazionale italiana di calcio, la Under 21 e la Nazionale Femminile. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest