Europei: Austria; Alaba, vogliamo fare la storia

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – “Posso vedere l’importanza di questa partita sul volto di ogni mio compagno. Vogliamo fare la storia: l’Austria non ha mai superato la fase a giorni di un Europeo e questo fa sì che siamo enormemente motivati. Mai come questa volta abbiamo fame di vittoria”. Alla vigilia del match di Bucarest contro l’Ucraina, che assegnerà il secondo posto del gruppo C di Euro 2020 e quindi la qualificazione automatica agli ottavi, David Alaba sprona i compagni perché all’Austria un pareggio non serve: infatti gli uomini del ct Franco Foda hanno la stessa differenza reti degli ucraini ma un minor numero di reti segnate (4-4 contro 3-3) e quindi si ritroverebbero terzi e dovrebbero attendere per l’eventuale ripescaggio. Anche Foda sottolinea l’importanza dell’impegno. “Vogliamo vincere sempre – dice il ct – ma mai come questa volta. Certo ci sono anche gli avversari e hanno il nostro stesso obiettivo. Ma conosciamo bene l’Ucraina, e devo dire che è molto migliorata sotto la guida di Shevchenko. Sono forti, però hanno anche dei punti deboli, e noi cercheremo di fare leva su questo”. (ANSA).







