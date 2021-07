Europei: Barella,cercheremo di rendere orgoglioso Spinazzola

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – “Cercheremo di rendere orgoglioso Spinazzola, non possiamo fare altro che trovare altri modi per festeggiare per lui”. E’ il pensiero che Nicolò Barella ha voluto dedicare all’esterno azzurro che si è infortunato gravemente nel corso della gara con il Belgio. “E’ stato il primo gol per il quale a fine partita non ho esultato proprio per quello che è successo a ‘Spina’, mi dispiace davvero tanto per lui – ha evidenziato il centrocampista da Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la semifinale contro la Spagna in programma martedì a Londra – E’ stato tutto strano, il calcio dà tanto ma anche ci toglie tanto, d’altra parte è il nostro lavoro, la nostra passione”. Poi tornando sulla rete che venerdì sera ha sbloccato il match contro Lukaku e compagni: “Segnare è sempre una grande emozione, riuscirci all’Europeo è ancora più bello. Per me conta ma è ancora più importante se serve ad aiutare la squadra. Rappresentare la Sardegna come ha fatto Gigi Riva? Lui è un mito, irraggiungibile, posso solo dire che spero di avvicinarmi e rendere sempre orgogliosa la mia terra”. (ANSA).







