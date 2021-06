Europei: Bonucci,video Banfi ha aiutato a scaricare tensione

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Leonardo Bonucci è tornato a parlare dell’esultanza di Immobile e Insigne, ispirata a Lino Banfi: “E’ stato molto bello ricevere un messaggio così. È stata una grande mossa del mister, grazie a quel video ci ha aiutato a scaricare la tensione”. La Svizzera, prossima avversaria degli azzurri, nella prima partita del gruppo A ha pareggiato con il Galles. Il difensore della Juventus, dopo il grande entusiasmo, non vuole cali di concentrazione contro la squadra allenata da Petkovic: “Avrebbe meritato i tre punti, è una squadra che negli ultimi anni ha fatto bene e merita rispetto – ha detto a Sky – Ha giocatori internazionali, un tecnico che lavora insieme a loro da tempo e meccanismi rodati. Serve pazienza, umiltà e sacrificio da parte di tutti. Pensiamo partita dopo partita: abbiamo vinto con la Turchia, ora pensiamo a battere la Svizzera e poi si vedrà”. La Nazionale di Roberto Mancini sta crescendo affidandosi a giocatori provenienti da tante squadre di Serie A: “E’ importante che anche chi non ha giocato competizioni europee negli ultimi anni abbia risposto positivamente all’esordio – il parere di Bonucci – Nei primi minuti c’è stata un po’ di emozione da parte di tutti, poi abbiamo cambiato marcia nella ripresa. Se molti giovani sono qui è perché il mister li ha ritenuti pronti”. (ANSA).







