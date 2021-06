Europei: Chiellini, viviamo questa avventura con felicità

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 18 GIU – “Questa Italia sta crescendo di partita in partita, l’entusiasmo permette di fare tutto senza fatica. Un’energia positiva che ci trascina l’un l’altro coinvolgendo tutto il gruppo, stiamo vivendo questa avventura con grande felicità”. Lo dice Giorgio Chiellini al sito dell’Uefa. E secondo l’esperto difensore il rinvio di un anno del torneo continentale ha permesso ai più giovani di crescere. “Sta avvenendo quanto avevo detto, e quando arriveranno sfide più difficili saremo pronti e affronteremo il prosieguo dell’Europeo con grande serenità, entusiasmo ed equilibrio. C’è una base solida creata dal ct, chiunque entri nel gruppo sa integrarsi subito bene”. Sull’ormai collaudatissimo tandem con Bonucci: “Giochiamo insieme da tanti anni, normale avere un feeling speciale. Ma non ci mancano difensori forti: Acerbi, Tolói, Bastoni, Di Lorenzo. Siamo davvero un gruppo completo in ogni reparto, con tanta passione: la trasmettiamo anche agli spettatori a casa”. I numeri dicono che Chiellini è il giocatore italiano di movimento con più presenze (14) agli Europei: “Sono felice, essendo vecchio normale ci siano questi dati. Senza tanti infortuni ne avrei messo assieme ancor più. Giocare a Roma? Per noi è stato molto importante e coinvolgente, 15-16 mila spettatori sembravano 100 mila dopo un anno trascorso con gli spalti vuoti”. Una battuta sul Galles. “Ottima squadra, sono contento per Ramsey che ha segnato e sta trovando quella continuità che per sfortuna non è riuscito ad avere alla Juve. Sulle sue doti mai dubitato, è un giocatore intelligente che sa sempre essere nella posizione giusta al momento giusto. E’ una persona eccezionale. Quanto a Bale, lo conosciamo bene, per il resto il Galles gioca insieme da tanti anni, lo affronteremo nel modo giusto”. Infine sulla possibilità di eguagliare il primato di Vittorio Pozzo di 30 risultati utili di fila: “Non lo sapevo e comunque non ci interessano neanche tutti i record, non li consideriamo. A noi interessa l’Europeo, abbiamo conquistato gli ottavi, ora vogliamo vincere il girone perché ci interessa dare continuità ai nostri risultati, a quel punto arrivando primi ci troveremmo davanti una tra Austria e Ucraina, poi staremo a vedere”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest