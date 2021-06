Europei: Courtois “strada lunga, ma il Belgio vuole vincere”

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 11 GIU – “Questa squadra vuole vincere, ma il cammino è lungo e inizia domani. Dovremo vincere già questa partita e poi crescere nel torneo. Dobbiamo prenderla partita dopo partita”. Non si nasconde Thibaut Courtois, portiere del Belgio che domani aprirà il suo Europeo con il match di San Pietroburgo contro la Russia. Nella conferenza stampa della vigilia, l’estremo difensore dei ‘Diavoli Rossi’ e del Real Madrid non nega che nel torneo “ci sono tante buone squadre come Francia, Inghilterra, Portogallo, Italia, Spagna, Germania. Ci sono tante buone squadre e ogni partita è difficile”, ma “cercheremo di andare lontano e magari di vincere. Penso di essere migliorato ulteriormente dal Mondiale, soprattutto in termini di tiro ed esperienza. Mi sento molto bene. Spero di poter continuare lo slancio del mio anno con il Real, e che faremo un buon Europeo”. Il portiere ha anche sottolineato la buona maturazione del team: “Abbiamo tutti l’età perfetta per essere al meglio – ha detto – e ci sono giovani che fanno esperienza, quindi non credo che siamo già troppo vecchi. Abbiamo un buon mix. È tempo di scrivere una bella storia, ma è solo giugno e c’è ancora molta strada da fare”. Quanto infine alla gara con la Russia, due volte battuta nelle qualificazioni, Courtois ha precisato che “nella prima partita giochiamo sempre un po’ con il freno a mano, perché non vogliamo concedere occasioni. Abbiamo due prime partite complicate, ma abbiamo già vinto in trasferta contro la Russia. Non è uno svantaggio averli affrontati di recente. Abbiamo rivisto le immagini e siamo pronti per domani”. (ANSA).







