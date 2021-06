Europei, Covid: la Spagna convoca altri 11 giocatori

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – L’emergenza coronavirus allarma la Spagna che a tre giorni dall’inizio degli Europei convoca altri 11 giocatori dopo le positività al covid del capitano Sergio Busquets e Diego Llorente. Una vera e propria squadra bis che si allenerà in una “bolla” per far fronte ad eventuali altri casi di coronavirus tra le “furie rosse”. “La nazionale spagnola ha deciso che gli undici nazionali inizialmente convocati per la sfida contro la Lituania rimarranno a disposizione della squadra spagnola”, l’annuncio della Federcalcio spagnola. I convocati sono Alvaro Fernandez (Huesca), Oscar Mingueza (Barcellona), Marc Cucurella (Getafe), Bryan Gil (Siviglia), Juan Miranda (Betis), Gonzalo Villar (Roma), Alex Pozo (Eibar), Brahim Diaz (Milan), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villareal) e Javi Puado (Espanyol).Tutti questi giocatori hanno giocato ieri sera contro la Lituania, in un’amichevole, vinta 4-0, senza i convocati per l’Europeo, messi in isolamento domenica. Questo gruppo si unisce agli altri sei riservisti convocati lunedì dal tecnico Luis Enrique per compensare eventuali forfait: Rodrigo Moreno (Leeds), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia), Brais Mendez (Celta Vigo), Raul Albiol (Villareal) e Kepa Arrizabalaga (Chelsea). Un totale di 17 giocatori di riserva starà lontano dall’altra bolla sanitaria formata attorno alla squadra spagnola. Secondo il regolamento, Luis Enrique ha tempo fino alla prima partita della Spagna per apportare modifiche al suo gruppo di 26 giocatori in caso di indisponibilità debitamente confermata dalla UEFA. La squadra spagnola, che mercoledì deve essere vaccinata secondo il ministro dello Sport spagnolo, comincerà il suo cammini agli Europei lunedì a Siviglia contro la Svezia, che ieri ha anche annunciato due positività al coronavirus tra i suoi giocatori. (ANSA).







