Europei: Danimarca per il riscatto, Belgio cerca conferma

(ANSA) – ROMA, 16 GIU – Una per provare a restare aggrappata a Euro 2020, l’altra per confermare quanto di buono ha fatto vedere nel match d’esordio. Danimarca e Belgio si affrontano per la seconda giornata del Gruppo B con i biancorossi che, dopo il complicato match con la Finlandia, non si possono più permettere passi falsi se vogliono continuare nell’avventura continentale. I Diavoli Rossi, dopo aver travolto la Russia nella prima gara, partono nettamente favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che la seconda vittoria a Euro 2020 è in quota a 2,10 rispetto al 4,00 della Danimarca con il pareggio dato a 3,10. Il bilancio complessivo, nei precedenti 15 incontri, è in perfetta parità: 6 vittorie danesi, 6 del Belgio e 3 pareggi. I ragazzi di Hjulmand però non battono Mertens e compagni da ben 26 anni quando si imposero con un doppio 3-1 nelle qualificazioni agli Europei del 1996. Un risultato identico domani sera pagherebbe 40 volte la posta mentre lo stesso punteggio, ma in favore del Belgio, si gioca quasi alla metà essendo in quota a 18,00. Nell’ultimo incrocio fra le due formazioni, Cortouis si rese protagonista con un clamoroso autogol e, visto che finora nel torneo ne sono stati “realizzati” già tre, non è da escludere il quarto durante Danimarca-Belgio: un’ipotesi che si gioca a 9,00. La seconda giornata del Girone B si apre questo pomeriggio con la sfida tra Finlandia e Russia con i secondi nettamente avanti a 1,67 rispetto al 6,00 con cui sono accreditati i finlandesi mentre il pareggio, mai uscito tra le due, si gioca a 3,60. Nel raggruppamento, il Belgio è favorito a quota rasoterra, 1,16, per la conquista del primato seguito a pari merito, entrambe date a 9,00, da Danimarca e Finlandia. Sempre domani è in programma la seconda giornata del Gruppo C dove Olanda e Austria guardano dall’alto Ucraina e Macedonia. La sfida tra Orange e biancorossi potrebbe determinare la vincente del girone: Depay e compagni partono favoriti a 1,57 rispetto al 6,00 degli austriaci mentre per il pareggio si scende fino a 4,00. (ANSA).







