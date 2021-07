Europei: domani all’Olimpico si applica il green pass

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha firmato il decreto che stabilisce le modalità di accesso per gli spettatori allo Stadio Olimpico, in occasione della partita dei quarti di finale di Euro 2020 Inghilterra-Ucraina, in programma domani a Roma. Il green pass vede la prima applicazione ad un evento sportivo, per cui i cittadini del Regno Unito non potranno entrare allo stadio senza aver fatto la quarantena, per la quale non ci sono i tempi. “Il Decreto – sottolinea la sottosegretaria Vezzali – conclude un iter che ha visto la sintonia e la collaborazione tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute, il Ministero degli Interni ed il Ministero degli Affari Esteri. Ringrazio i Ministri Luciana Lamorgese, Roberto Speranza e Luigi Di Maio per il grande spirito di “squadra” emerso in questa occasione”. L’accesso allo stadio è consentito alle persone in possesso delle certificazioni previste dall’art. 9, commi 1 e 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n.87. In assenza, l’accesso allo stadio è consentito con il possesso di certificazione, redatta in lingua italiana o inglese, che attesti l’esecuzione di un test diagnostico con esito negativo al virus Covid-19 nelle 48 ore antecedenti l’evento. Ai fini dell’accesso allo stadio, agli spettatori che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori in uno o più Stati o territori esteri per i quali sia previsto un periodo di isolamento fiduciario dopo l’ingresso nel territorio nazionale, è richiesta l’esibizione di documentazione, atta a dimostrare l’esecuzione dei test diagnostici con esito negativo. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 avverrà da parte dei soggetti deputati. (ANSA).







